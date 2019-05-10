Pınar Karşıyaka sezonu tamamladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes maçıyla tamamladığı 2018-2019 sezonunda play-off'a kalamadı.

Play-off iddiasını daha önce kaybeden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes mağlubiyetiyle ligi 28 maçta 11 galibiyet ve 17 yenilgiyle tamamladı. Maç fazlasıyla 9. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, sezonu 11. durumda tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip üst üste 3. sezon play-off dışında kaldı.

Birkan Batuk'tan teşekkür

Pınar Karşıyaka'nın Anadolu Efes'ten kiraladığı Birkan Batuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karşıyaka camiasının ve taraftarının kariyeri boyunca en ihtiyacı olduğu anda kendisine el uzattığını belirtti.

Gösterilen ilgi nedeniyle minnettar olduğunu bildiren Birkan Batuk, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki çok daha başarılı sonuçlar alalım, sizleri daha fazla gururlandıralım ama siz bu takımdan desteğinizi hiç çekmeyin olur mu ? Sizlerin enerjisiyle bu camianın aşamayacağı engel, dize getiremeyeceği rakip yok. Buradan her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan altı ay önce, tekrar Karşıyaka forması giymek için uçağa bindiğimde de bu satırları yazacağımdan o kadar emindim ki. Beni hiç yanıltmadınız. Bana çok iyi geldiniz. Hakkınızı helal edin."

Tayfun Erülkü: "Anadolu Efes'e başarılar"

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tayfun Erülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için hedefi olmayan müsabakada Anadolu Efes'e karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini kaydeden Tayfun Erülkü, "Formda bir Anadolu Efes karşısında rakibimizin sert savunması ve yaptığımız basit hatalarla maçı kaybettik. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum ve Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Bu sezon boyunca bize emeği geçen ve bize her zaman harika bir atmosfer sağlayan Karşıyaka taraftarına da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.