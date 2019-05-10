Obradovic: Saygı duyarak ciddi bir maç daha oynamaya çalıştık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic de öncelikle Sakarya'nın bu duruma gelmesinden ve sadece genç oyuncularla oynamış olmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Sakarya temsilcisinde mücadele eden genç oyuncuları tebrik eden Obradovic, Sakarya'nın bir daha asla böyle bir pozisyona gelmemesini diledi.

Karşılaşma için fazla söylenecek sözün olmadığına işaret eden Obradovic, "Sadece kendimize ve rakibimize saygı duyarak ciddi bir maç daha oynamaya çalıştık. Taraftarlarımıza da bugün de göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.