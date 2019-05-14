Fenerbahçe, potada 14. şampiyonluk peşinde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında yarın Çukurova Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak toplamda 14. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Ligde son yıllarda en fazla şampiyonluk elde eden takım olan Fenerbahçe, toplamda 13 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Ligde 2015-2016 sezonununda finalde Hatayspor karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, geçen sezon da Yakın Doğu Üniversitesi'ne üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray'ı geride bırakacak

Fenerbahçe, mutlu sona ulaşması durumunda Galatasaray ile paylaştığı en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanının tek başına sahibi olacak.

Lig tarihinde iki takım da daha önce 13'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

Lig şampiyonları

Ligde geride kalan 38 sezonun şampiyonları şöyle: