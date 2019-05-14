Fenerbahçe, potada 14. şampiyonluk peşinde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında yarın Çukurova Basketbol ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek 14. kez şampiyonluk kupasını kaldırmaya çalışacak.
AA
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 13:08

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında yarın Çukurova Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak toplamda 14. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Ligde son yıllarda en fazla şampiyonluk elde eden takım olan Fenerbahçe, toplamda 13 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Ligde 2015-2016 sezonununda finalde Hatayspor karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, geçen sezon da Yakın Doğu Üniversitesi'ne üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray'ı geride bırakacak

Fenerbahçe, mutlu sona ulaşması durumunda Galatasaray ile paylaştığı en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanının tek başına sahibi olacak.

Lig tarihinde iki takım da daha önce 13'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

Lig şampiyonları

Ligde geride kalan 38 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İstanbul Üniversitesi
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018 Fenerbahçe
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