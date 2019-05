Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes düellosu öncesi yıldızlar Cumhuriyet’e konuştu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne sayılı günler kala, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yıldız isimleri, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

Play-off turunda İspanyol devi Barcelona Lassa’yı 3-2 yenip adını 18 yıl sonra Final Four’a yazdıran Anadolu Efes’te oyunun her iki yönünde gösterdiği performansla takımın olmazsa olmazları arasında gelen Dunston, “Sezon bizim açımızdan harika gidiyor. Zaman içinde form grafiğimizde inişler ve çıkışlar oldu ama sezonun en önemli bölümünde performansımızı yükselttik. Bizimle alakalı tahminlerde bulunan insanların yanıldıklarını görmek keyif veriyor. Büyük bir çoğunluk bizim yine düşmemizi bekliyordu ama gördüğünüz gibi Avrupa’nın en iyi 4 takımı arasındayız. Bu bizim gibi yeni kurulmuş bir takım için büyük bir başarı” dedi.

4 yıldır Lacivert-Beyazlı formayı terleten ve Dörtlü Final’den sonra 33 yaşına girecek olan ABD’li oyuncu, geçen sezonu Avrupa Ligi’nde son sırada tamamlayan takımın bu sene zirveye oynamasını değerlendirdi. Devamlılığı sağlama konusunda zorlandıklarını belirten Dunston, “Sezona THY Avrupa Ligi’nde oldukça iyi başladık, kendimizi bir anda ilk 4 takım içinde bulduk. Bunu sezon boyu sürdürmek, korumak çok zordu. Deplasmanda oyun olarak üstün olduğumuz birkaç maçı kaybettik. Ligin en iyi takımlarına karşı gösterdiğimiz performans tatmin edici değildi, insanların aklında şüphe uyandırdı. Takım olarak samimi bir şekilde oturup, oyun motivasyonumuzu ve mücadele seviyemizi artırmamız gerektiğini konuştuk ve şu anki seviyeye ulaştık” yorumunu yaptı.

Cuma akşamı İspanya’da Fenerbahçe Beko ile oynayacakları yarı final maçına da değinen ABD’li oyuncu, “Fenerbahçe’yle olan maçı bir basketbol savaşı olarak görüyorum. Rakibimizi tanıyoruz. İspanya’da harika bir rekabet olacak. 40 dakika boyunca yüksek seviyede bir fiziksel bir mücadele bekliyoruz, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Bu mücadeleye takım olarak hazırız” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’yi iyi tanıyoruz”

Lacivert-Beyazlıların Fransız oyuncusu Adrien Moerman, ekim ayında kazandıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın ardından sezonu 3 kupayla kapatma ihtimalleri hakkında, “Bunu yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Fenerbahçe ile oynayacağız, onları iyi tanıyoruz. İyi bir durumdayız çünkü onlara karşı oynadığımız son maçı kazanmıştık. Bunun verdiği cesaret de var üstümüzde. Herkesin dediği gibi. Büyük bir takım, büyük bir ekol. Çok fizikli bir takım oldukları için de Fenerbahçe’ye karşı oynamak zor. Ama her zaman dediğim gibi bu savaşı vermeye gönüllüyüz. Her Fenerbahçe maçında 40 dakika boyunca savaştık ve savaşmaya da devam edeceğiz. Önce önümüzde Final-Four var ve iki maçı da kazanarak bu kupayı elde etmek istiyoruz. Daha sonra da lig var. İyi bir dinamiğimiz var, kalan iki kupaya da talibiz” yorumunu yaptı. Başantrenör Ergin Ataman’ın sezon boyunca kendisine güvendiğini belirterek, “Beni hep sahada tuttu. Bunun dışında takım arkadaşlarımla da çok iyi bir uyum yakaladım. Onlar sayesinde güvenim yerine geldi. Böyle olunca da istatistik yapmak, daha verimli oynamak çok daha kolay hale geldi. Bu güvenle ve bu ekiple oynamak benim için çok iyi. Bence basketbol oynamayı sevmek için iyi bir koçla çalışmak lazım. Her gün gördüğünüz, her gün iletişime geçtiğiniz bir konumda. Ergin Ataman’la bu kimyayı yakaladık. Onun sayesinde bu sene basketbol oynama isteğini tekrar kazandım” dedi.

“Buraya gelmeden önce çekincelerim vardı”

Bu sezon gösterdiği performansla THY Avrupa Ligi’nde en çok gelişim gösteren oyunculardan biri olan Vasilije Micic, “Şu ana kadar çok başarılı ilerliyoruz. Henüz işimiz bitmedi, daha yeni başlıyor. Sezon öncesi belirlediğimiz 3 aşamalı hedef: Avrupa Ligi’ni ilk 8 takım arasında tamamlamak, sonra Dörtlü Final ve kupaydı. Gelecek hakkında çok fazla kafa yormadan hedefimize maç maç yürüyüp sabrettik. Şu an bu seviyedeyiz çünkü sezon içinde her maçı son maçımızmış gibi oynadık” dedi. Türkiye’ye geliş sürecini anlatan Sırp oyuncu, “Buraya gelmeden önce takımdaki rolümün nasıl olacağı konusunda çekincelerim vardı. Aslında geçen sezon Zalgiris’teki yedek oyuncu rolünde olmak için Anadolu Efes’e gelmiştim. Ancak Ergin Ataman’a bir sonraki seviyeye geçmek için hazır olduğumu kanıtladım ve o da bana gerekli şansı verdi. Takım beni yükselttikçe, ben de takımı sürükledim. Geçen sezonu son sırada tamamlayan bir takımı şu an bulunduğumuz konuma getirmek ben ve takım arkadaşlarım için en büyük meydan okumaydı” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçı öncesi gergin olmadıklarını belirten Micic, “İspanya’daki Fenerbahçe maçı taraftarlar için daha büyük anlam taşıyor olabilir ancak sezon içerisinde birçok kez karşılaştığımız için artık bize normal bir derbi gibi geliyor. Çok kaliteli bir rakip ama biz de potansiyelimizin farkındayız. Yolun sonuna ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu seviyede sonuç çok da farketmez”

Anadolu Efes’in ABD’li skorer gardı James Anderson, ulaştıkları başarıda herkesin payı olduğunu belirterek, “Takım arkadaşlarım, koçlarım ve çalışan herkes bu seneyi eğlenceli hale getirdiler. Başarının anahtarı da bu oldu. Ergin Ataman bizim yol göstericimiz oldu. Her gün her gece çalışmasıyla, stratejileriyle ve doğru kararlarıyla bizi daha iyi bir takım yaptı. Başarılı sezonumuzun mimarlarından biri. Takımdaki rolümün ne olduğunu belirlemek ve bu takıma nasıl katkı vereceğimi çözmek benim için zorlayıcı oldu ama bu durumla başa çıktım” dedi. Fenerbahçe maçı ve Dörtlü Final’i değerlendiren Anderson, “Zor bir eşleşme olacak. Fenerbahçe’ye karşı her oynadığımızda adeta bir savaş veriyoruz. Bundan daha azını da beklemiyoruz. Tüm silahlarıyla karşımıza çıkacaklar ve biz de onlara cevap vereceğiz. Sonuç çok da farketmez aslında. Önemli olan buraya gelmekti. Tek maçlı eleminasyon sisteminde her şey olabilir. Final-Four’a gelen her takım çok iyi” yorumunu yaptı.

“Kupayı alacağız”

Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Bobby Dixon, Fenerbahçe’nin düzenlediği medya gününde söze şöyle başladı: “Çok başarılı bir sezon geçirdik. Birçok sakatlığımız oldu ama bunlarla mücadele etmek de işin bir parçası. THY Avrupa Ligi’nde normal sezonu 1. sırada bitirmeyi başardık. Play-off’ta da zorlu bir Zalgiris serisini geride bırakarak Dörtlü Final’e geldik.” Anadolu Efes’le olan rekabete de değinen tecrübeli basketbolcu, “Dörtlü Final’in ilk maçını onlarla oynayacağız. Sezon içinde birçok kez karşılaştık. Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, lig ve THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldik. Maçlar çok sert ve rekabetçiydi. İspanya’daki maçta da daha azını beklemiyoruz. Son derece zorlu bir rakip ama biz bu tip mücadelelere alışığız. En iyi halimizi sahaya yansıtıp kazanmaya çalışacağız. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Seyirciler için zevkli bir maç olacağına inanıyorum.” Son olarak Final-Four tahminini açıklayan Dixon, “Dörtlü Final’e gelen takımların hepsi çok kaliteli. Bir tahmin yapmak gerçekten çok zor olacak ama yapmam gerekirse tabii ki Fenerbahçe derim. Buraya gelmek için çok çalıştık ve kupayı almayı hak ediyoruz. Ama tabii ki önce maçları kazanmamız gerekecek” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko’nun bir diğer tecrübeli ismi Sinan Güler de Cumhuriyet’e demeç verdi. Güler, “Sezonun en önemli noktasına geldik. Uzun ve keyifli bir serüven oldu şu ana kadar. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak inişler çıkışlar oldu ama takım olarak hedeflerimize ulaştık. Önümüzde de sezonun en önemli 80 dakikası var. Anadolu Efes bizi, biz de Efes’i çok yakından tanıyoruz. Antrenörler de aynı şekilde. Türk sporunun basketbol adına yaptıklarıyla iki lokomotifi karşılaşacak. Bir noktada Efes’le oynadığımız her maç satranca döndü. Final-Four’daki mücadele de bunlardan bir tanesi olacak. Umuyorum ki, bütün seyircilerin keyif aldığı ve Türk basketbolundaki fırsatları arttıracak bir müsabaka olur. Final-Four’a gelen her takım başarılıdır. Bu yüzden bir tahmin yapmaktan kaçınıyorum ama kazanmak için her şeyimizi sahaya koyacağız” dedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise soru-cevap bölümünde takımın form durumuyla ilgili sorduğumuz soruya, "Formumuzu Cuma günkü maçta göstereceğiz. Çok iyi olduklarını söyleyebilirim, her şeyi söyleyebilirim aslında ama çok spesifik bir arena Final-Four. Çünkü tek maç üzerinden oynanıyor. Motivasyonları konusunda hiç şüphem yok. Çok iyi seviyede olduğuna inanıyorum. Hepsi tecrübeliler. Neyin doğru olduğu ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve eminim ki, çoğu yüzde yüzünü hatta bazıları yüzde yüzünden de fazlasını verecektir" yanıtını verdi.



İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 17 Mayıs Cuma saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Kazanan takım, 19 Mayıs Pazar akşamı Real Madrid-CSKA Moskova maçının galibiyle final oynayacak.