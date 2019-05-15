Anadolu Efes'in Final Four yolculuğu başladı

THY Euroleague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes, bugün İspanya'ya hareket etti. Anadolu Efes kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan saat 11.00'da hareket eden özel bir uçakla organizasyonun düzenleneceği Vitoria-Gasteiz şehrine gitti.

Kafilede sporcu, teknik ekip ve yöneticiler ile sporcuların aileleri de yer aldı.

Yolculuk öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takım olarak iyi durumda bulunduklarını ve Final Four'a hazır olduklarını söyledi.



"TÜRKİYE'Yİ İKİ TÜRK TAKIMIN TEMSİL ETMESİ ÇOK GÜZEL"

Ataman, "İstanbul'daki hazırlıkları tamamladık ve şimdi Final Four'a gidiyoruz. Orada da bugün ve yarın antrenmanımız var. İyi tanıdığımız bir takım. Onlar da bizi iyi tanıyor. Tabii ki zor bir maç olacağı kesin. Sonuçta orada olmak çok güzel. Böyle bir organizasyonda Türkiye'yi iki Türk takımın temsil etmesi çok güzel. Rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya da büyük saygı duyuyoruz" dedi.



"KAZANAN TÜRK BASKETBOLU OLACAK"

Kaptan Doğuş Balbay ise iki Türk takımının Final Four'da mücadele edecek olmasının Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemiz için çok büyük bir reklam olacağını düşünüyorum. Çünkü tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyon bu. Orada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandık. Tanıdığımız bir ekip. Kağıt üzerinde onlar favori gözükse de bizler çok daha aç ve istekli olacağız. Güzel bir karşılaşma olacak ancak sonunda kazanan Türk basketbolu olacak."

Yolculuk öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takım olarak iyi durumda bulunduklarını ve Final Four'a hazır olduklarını söyledi.



"TÜRKİYE'Yİ İKİ TÜRK TAKIMIN TEMSİL ETMESİ ÇOK GÜZEL"

Ataman, "İstanbul'daki hazırlıkları tamamladık ve şimdi Final Four'a gidiyoruz. Orada da bugün ve yarın antrenmanımız var. İyi tanıdığımız bir takım. Onlar da bizi iyi tanıyor. Tabii ki zor bir maç olacağı kesin. Sonuçta orada olmak çok güzel. Böyle bir organizasyonda Türkiye'yi iki Türk takımın temsil etmesi çok güzel. Rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya da büyük saygı duyuyoruz" dedi.



"KAZANAN TÜRK BASKETBOLU OLACAK"

Kaptan Doğuş Balbay ise iki Türk takımının Final Four'da mücadele edecek olmasının Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Ülkemiz için çok büyük bir reklam olacağını düşünüyorum. Çünkü tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyon bu. Orada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandık. Tanıdığımız bir ekip. Kağıt üzerinde onlar favori gözükse de bizler çok daha aç ve istekli olacağız. Güzel bir karşılaşma olacak ancak sonunda kazanan Türk basketbolu olacak."





