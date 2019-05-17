Tarihi mücadeleye saatler kaldı

Vitoria-Gasteiz'de türk basketbol tarihinin en ikonik mücadelelerinden biri oynanacak. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague Final-Four'da karşı karşıya geleceği müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.



Sarı-Lacivertlilerde büyük soru işareti olan sakatlardan iyi haber geldi. Yıldız isimler Kalinic ve Vesely'nin maçta oynayabileceği açıklandı. Anadolu Efes'te ise koç Ergin Ataman klasik maç öncesi tweetlerine devam etti. Ataman, “19 Mayıs 2019’da o kupa Türkiye’ye gelecek. Biz inandık, siz de akşam elinizi kalbinize koyun ve bizle birlikte Nefes alın. Kazanan Efes olacak" notunu paylaştı.



Türk basketbolunun önemli isimleri de maça kayıtsız kalmadı. NBA'deki gururumuz Cedi Osman, "Geri sayım başladı. Türk basketbolu için nefis bir gün. Her iki takımımıza da başarılar. Kazanan her şekilde ülkemiz olacak!" notunu düştü.







Geri sayım başladı. Türk basketbolu için nefis bir gün. Her iki takımımıza da başarılar. Kazanan her şekilde ülkemiz olacak! @AnadoluEfesSK @FBBasketbol #F4GLORY — Cedi Osman (@cediosman) 17 Mayıs 2019