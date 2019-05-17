Hidayet Türkoğlu: Minnettarız

"Kelimeleri bazen tarif edemiyorsunuz. Bir spor adamı olarak, bulunduğumuz nokta gerçekten gurur duyulacak bir durum. Her zaman belirtiyorum, bu durum kulüplerimizin yaptığı sağlıklı yatırımlar sonucundaydı. İkisine de gönülden başarılar diliyoruz."



"Biz ülke olarak bu tip organizasyonlara katılımı yüksek bir ülke olduk. İstanbul'da düzenleneni saymazsak Fenerbahçe Beko hepsinde bulundu ve hınca hınç taraftarı vardı. Anadolu Efes'in de olmasıyla birlikte yarıdan fazlası Türk taraftarlarla dolu salonun."



"Tüm Türkiye'ye basketbola sahip çıktıkları ve destekledikleri için minnettarız."



"Benim sporculuk hayatımda beni destekleyen çok insan oldu. Tüm Türk halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu zamana kadar gösterilen destekten ve basketbola sahip çıktıkları için minnettarız."