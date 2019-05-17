Başkan Odabaşı’nın Yoğurtçu Parkı'nda maç heyecanı

Kadıköy halkı, THY Euroleague'de oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçını Yoğurtçu Parkı'nda kurulan dev ekranda takip etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve oğlu Rona da mücadeleyi takip edenler arasındaydı. Odabaşı ve Kadıköy halkı maçın son çeyreğine kadar mücadeleyi tezahüratlarla takip etti.