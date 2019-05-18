Ergin Ataman: Golden State Warrios gibi oynuyoruz

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya karşı yarın şampiyon olmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Final maçının oynanacağı Fernando Buesa Arena'nın yanındaki salonda düzenlenen basın toplantısına, şampiyonluk mücadelesi verecek iki takımın başantrenörleri ile birer oyuncusu yer aldı.

Burada olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Benim ve kulübümün ilk Avrupa Ligi finali. Tüm sezon boyunca keyif veren basketbol oynadık. Dün de (Fenerbahçe Beko önünde) en iyi performanslarımızdan birini sergiledik." dedi.

Kendileri için rakibin kim olduğunun önemi bulunmadığına dikkati çeken Ataman, "Yarın yine aynı basketbolu oynamaya çalışacağız. Keyifli bir basketbol oynamaya çalışacağız. Sayın Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü, Fenerbahçe Beko ise bu sezonun en iyi takımıydı. Tıpkı Gregg Popovich ve San Antonio Spurs gibi. Biz de bu yıl Golden State Warrios gibi basketbol oynuyoruz. CSKA Moskova da Milwaukee Bucks gibi oynuyor. Will Clyburn de onların Giannis Antetokounmpo'su. Müthiş bir final olacak yarın."

"Final oynamak yeterli değil"

Ergin Ataman, daha önce kariyerinde 3 Avrupa kupası finali olduğunu hatırlatarak, "Avrupa Ligi için benim ilk finalim. Ancak daha önce 3 kez başka kupalarda final oynadım ve hiç kaybetmedim. Evet, yarın final maçını oynayacak olmak başarıdır ama benim için asla yeterli değil. Biz kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların finalde kendilerini desteklemesini isteyen lacivert-beyazlı başantrenör, yarın taraftar avantajının kendilerinde olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Vitorialı basketbolseverlerden de büyük destek alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda daha önce Baskonia'da oynayan 3 oyuncumuz var. Fenerbahçeli basketbolseverler de bizim arkamızda olacaktır. Belki biraz sorunlar yaşamış olabilirim ama söz konusu Türk bayrağı olduğu zaman tüm Türkler birlikte hareket eder. Bu, bizim ilk finalimiz ve kazanacağız."

Fenerbahçe Beko maçının yıldızı Shane Larkin'e ayrı bir parantez açan Ataman, "Sezon boyunca her maç üstüne koyduk. Larkin sezonun ikinci yarısından itibaren müthiş oynamaya başladı." açıklamasında bulundu.

Sezona 9 yeni isimle başladıklarını, kendisi gibi düşünen bir oyuncu grubuna sahip olduğu için de gurur duyduğunu anlatan Ataman, "Geçtiğimiz sezonun ortasında takıma geldim. Neredeyse en son sıradaydık. Transfer kurallarından dolayı tüm takımı değiştiremezdim. Sezon başı çok önemlidir. Diğer 4-5 takıma oranla çok büyük bir bütçemiz olduğunu söyleyemem ama başkanımızla konuştuk. Türk ekonomisinden dolayı ciddi sorunlar da yaşadık. Başkanımız gerçekten çok iyi bir çaba ortaya koydu. Bize müthiş inandı. 10-11 milyon dolar oyuncu maaşı bütçesi kurduk. Çok da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi karakterli oyunculardan oluşan bir takım kurduk." değerlendirmesini yaptı.

"Türk ulusu için özel bir günde final oynayacağız"

Ergin Ataman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde final oynayacaklarını vurguladı.

"Türk ulusu için özel bir günde final oynayacağız." diye Ataman, "Tabii ki her Türk vatandaşı gibi bu beni de çok etkiliyor. Çok önemli bir gün. Çok önemli bir maç olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Herkes emin olsun, Türk halkının gurur duyacağı bir mücadele vereceğiz. Sonunda o kupayı almaya çalışacağız. Tüm Türkiye'nin kalpten bizi destekleyeceğini biliyorum. İnşallah bu özel günde başarılı oluruz." şeklinde konuştu.