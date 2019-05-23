Obradovic: Oyuncularımdan tek isteğim 40 dakika savaşmaları

Obradovic şunları söyledi:

“Final Four’un ardından play-offlar alışık olduğumuz bir hikaye. Her zaman gerekli enerji ve konsantrasyonla oynamak bu maçlar için zor olabiliyor. Oyuncularla konuştuk ve kendimizi hazırlamaya çalıştık. Bizim için gerçekten çok zor bir dönemdi. Oyuncu eksikliklerimiz var. Hiçbir zaman bu kadar çok sakat oyuncumuz olmamıştı. Öte yandan Türk Telekom çok iyi bir takım, nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Takım gibi oynuyorlar. Bir ara 20 sayı da öne geçtiler. Bunun sebebi ilk olarak hücumda heyecanlandık ve nasıl oynamamız gerektiğini anlayamadık. Çok kolay sayılar üretmelerine izin verdik. Bunu değiştirmeye çalıştık ve devre bitmeden farkı 7’ye indirdik. Sonunda da tablo bizim için güzel oldu. Ve soyunma odasında maçı kazanmak istiyorsak oyun stilimizi değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. 20 sayıdan geri gelip 10 sayı önde bitirdiysek takım çok iyi çalıştı, akıllı oynadı ve maçı kazandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da bu akşam verdikleri harika destekten ötürü teşekkür ederim. Bizim geçtiğimiz durumu anladıklarından eminim. Oyuncularımdan tek isteğim 40 dakika savaşmalarını istiyorum. Biliyorum kolay değil ama elimizden gelen her şeyi sahaya vermeliyiz. Türk Telekom’u da bugün sergiledikleri oyundan ötürü tebrik ederim. İlk yarıda benchlerinin arkasında uygun olmayan reaksiyondan dolayı onlardan özür diliyorum. Bizim taraftarımız gerçekten basketbolu çok iyi biliyor ve herkese saygı gösteriyor. Ben de bu şekilde devam etmemizi istiyorum.

Kesinlikle öyle. Biz de biraz önce ofiste konuştuk. Herkes benzeri olmasını istiyor. Henüz ilk maç. Kolay olmadığını devamlı düşünmemiz gerekiyor. Maça dönersek üçlüklerin 29’da 5’i ve ilk yarıdaki bazı şutlarımız doğru değildi. Oyuncularım kendi kendilerine şut kullandılar. Boş şutlardan sayı üretmemiz gerekiyor. Maçı kazanmanın yolu buradan geçiyor. Hiçbir maçın kolay olmayacağını bilerek enerji ve motivasyon bulmalıyız.

Gigi’nin ne zaman dönebileceğini henüz bilmiyorum. Ben sadece bir koçum. Bu başkasına sorulması gereken bir soru.”