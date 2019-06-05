Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Oynadığımız oyundan memnun değildim

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ataman "Bu akşam oynadığımız basketboldan memnun değilim. Galatasaray, yarı final serisinde kendi sahasında iyi geçirdiği bir sezonun son maçında iyi direndi. Özellik son çeyrekte anlamsız top kayıpları ve hatalar yaptık. Bazı çok oynayan oyuncularımızı dinlendirdik. Moerman ve Simon'u kadroya almadık. Yerlerine oynayan oyuncularımız da final serisi için hazır olduklarını gösterdiler. Sonuçta maç kaybetmeden finale yükseldik. Finalde rakibimizi bekliyoruz ona göre hazırlıklarımıza başlayacağız." şeklinde konuştu.