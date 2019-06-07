Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bu sezonu yarı finalde Anadolu Efes’e 3-0 yenilerek tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bu sezon emeği geçen oyuncu, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim, en büyük teşekkürü de sezon boyu Sinan Erdem’e gelip inatla bizden vazgeçmeyen taraftarlarımıza ediyorum. Daha iyisini yapmak Fight as one" diye konuştu.
Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan’dan teşekkür mesajı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonu Anadolu Efes’e mağlup olarak yarı finalde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta'da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, bu sezon emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 14:53