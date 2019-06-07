Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bu sezonu yarı finalde Anadolu Efes’e 3-0 yenilerek tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bu sezon emeği geçen oyuncu, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim, en büyük teşekkürü de sezon boyu Sinan Erdem’e gelip inatla bizden vazgeçmeyen taraftarlarımıza ediyorum. Daha iyisini yapmak Fight as one" diye konuştu.