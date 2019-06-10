TRT'ye "Her şey çok güzel olacak" basketi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 76-53 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, maçtan sonra verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, maçtan sonra TRT Spor ekranlarına maçı değerlendirdi. Mahmutoğlu, konuşmasının sonunda ise gülerek, “İnşallah çok güzel olacak her şey" dedi.

Esprili biçimde söylediği bu söz sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Böylece TRT canlı yayında, Ekrem İmamoğlu'nun sloganı olan "her şey çok güzel olacak" yankılanmış oldu.