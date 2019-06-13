Fenerbahçe Beko evinde ağır yaralı

Karşılaşmaya iki takım da hücumda oldukça yüzdeli başladı. Ev sahibi Fenerbahçe, Bobby Dixon'ın üçlükleriyle ilk 5 dakikalık bölümü 12-11 üstün geçti. Moerman ve Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, 3:09 kala 12-19'luk skor üstünlüğünü yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe, Dixon ile etkili oyununu sürdürürken ilk çeyrek 17-22 sona erdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 8:39 kala Sinan Güler'in basketiyle skoru 21-22'ye getirdi. Fakat Beaubois ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:54 kala skoru 22-28 yaptı. Micic ile de bir üçlük isabeti bulan Efes, 2:58 kala 22-31'lik üstünlüğü yakaladı. Moerman ve Micic ile isabetler bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 26-36 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes, farkı büyük ölçüde korurken 5 dakika geçildiğinde 35-43'lük konuk ekibin üstünlüğü vardı. Sonrasında tekrar çift haneli farklara çıkmayı başaran Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in sayılarıyla 1:20 kala skoru 41-54'lük üstünlüğü yakaladı. Periyodu da konuk ekip, 45-56'lık skorla önde tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 7:56 kala skoru 52-59'a getirdi. Sonrasında Beaubois ve Micic ile seri yakalayan Anadolu Efes, 5:11 kala skoru 52-70 yaptı. Maçın son dakikalarına girerken bazı Fenerbahçe'li taraftarlar salonu terk etti. Mücadele Lacivert-Beyazlıların 74-57 üstünlüğüyle son erdi.

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Takımlarına destek vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman için "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın başlamasına 10 dakika kala lacivert-beyazlı kenar yönetiminin bulunduğu alana giren Ataman, müsabakaya serinin ikinci maçında olduğu gibi kulaklıkla çıktı.

Ataman, serinin ikinci maçından sonra kulaklık takmasıyla ilgili, "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim. Gayet de konsantre bir şekilde maça başladım." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı. Taraftarların Ergin Ataman'a yönelik tepkileri üzerine küfürlü tezahürat edilmemesi için anons yapıldı.

Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polislerin yer alması dikkati çekti.

Sloukas takımını yalnız bırakmadı

Serinin ikinci karşılaşmasının hemen ardından babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynanan üçüncü karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni için Yunanistan'a giden ve bu sabah İstanbul'a dönen 29 yaşındaki oyun kurucu, yaşadığı acıya rağmen maça yedek başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Yunan oyuncu için özel tezahüratlar yaptı.

Datome döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko'nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.

Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.