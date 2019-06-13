Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle tanıştı

Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de parkeye çıkan Ataman, bu müsabakaların tamamında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçını 74-57 kazanırken, Ergin Ataman da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevincini tattı.

Ataman'a kupalı gönderme

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın Galatasaray'ın başında görevdeyken sarı-lacivertliler ile oynanan play-off final maçına çıkmamasına gönderme yapıldı.

İlk periyotun sona ermesinin ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda küçük bir bilgi yarışması düzenlendi.

Fenerbahçe Beko'nun 6. şampiyonluğunun hangi yılda kazanıldığının sorulmasıyla Ergin Ataman'ın 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertli takım ile oynanan final serisinin 7. maçına çıkmamasına göndermede bulunuldu.

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk kupasıyla fotoğrafları ekranlara yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar "Ergin Ataman sahadan çekil" şeklinde tezahürat yaptı.