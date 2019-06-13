Obradovic: Play-off zamanında çok fazla iniş çıkış oluyor

Obradovic basın toplantısındaki açıklamaları şu şekildeydi:

Anadolu Efes‘i oynadıkları oyun ve galibiyetten ötürü tebrik ederim. Tabii ki oyunumuzda bazı şeyler çok netti. Böyle olunca da genelde koç sorumlu oluyor. Takımımı desteklemeye devam edeceğim çünkü bunu hak ettiklerine inanıyorum. 48 saatten az bir süre kalan Cumartesi günkü maça hazırlanarak bunu yapacağız. Play-off zamanında çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu güzel atmosferden dolayı taraftarlarımıza teşekkür ederim. Cumartesi günü de aynı atmosferi bekliyorum. Soyunma odasında bütün oyuncularla konuştuk. Kostas’ın babasının vefatından dolayı çok üzgünüz. Onun için çok zor bir durumda takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle antrenör olarak bundan çok mutluyum, ona çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız. Geldiğim ve bu takımla çalışmaya başladığımdan beri bu hep böyle ve böyle olmaya da devam edecek.