Galatasaray, Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı

Gelecek sezon Eurocup'ta mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda ilk transferini son olarak TOFAŞ'ta forma giyen Yiğit Arslan'ı kadrosuna katarak yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arslan ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 23 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonununda 6.7 sayı, 2.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynadı.

Öte yandan Yiğit Arslan, Basketbol Süper Ligi All-Star’da 2017 ve 2018 yıllarında Yetenek Yarışmalarının galibi oldu.

Genç basketbolcu ayrıca A Milli Basketbol Takımı’nın Dünya Şampiyonası için açıkladığı aday kadroda bulunuyor. Yiğit Arslan, Bursa ekibi TOFAŞ'ın altyapısından çıkmıştı.