Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda imza şov

Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanan Victor Lapena ile anlaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 4 oyuncusuyla nikah tazeledi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için iddialı takım kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

Öte yandan Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki Ukraynalı milli oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe, BOTAŞ Spor forması giyen ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.