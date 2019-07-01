NBA'de taşlar yerinden oynadı!

NBA'de dün gece sıcak saatler yaşandı. Serbest oyuncu döneminin başlamasıyla beraber birçok süper yıldız yeni takımlarda forma giyeceğini açıkladı. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Kevin Durant. ABD basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki Kevin Durant ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Brooklyn Nets oyuncuya toplamda 164 milyon dolar ödeyecek. Durant, sakatlığı sebebiyle bu sene forma giyemeyecek. Bu arada, bu anlaşma ''sign&trade'' ile yapıldı ve D'Angelo Russell da Golden State Warriors'la sözleşme imzaladı. Brooklyn Nets'in bir diğer büyük transferi de Kyrie Irving oldu. Nets, Irving ile 4 yıl 141 milyon dolarlık kontrat yaptı.



NBA'deki kayda değer diğer değişiklikler şu şekilde:



Kemba Walker: Charlotte Hornets-Boston Celtics

Malcolm Brogdon: Milwaukee Bucks-Indiana Pacers

Julius Randle: New Orleans Pelicans-New York Knicks

Jimmy Butler: Philadelphia 76ers-Miami Heat

Al Horford: Boston Celtics-Phliadelphia 76ers

Bojan Bogdanovic: Indiana Pacers-Utah Jazz

Andre Iguodala: Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

Derrick Rose: Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons

Ricky Rubio: Utah Jazz-Phoenix Suns