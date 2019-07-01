Fenerbahçe Beko'da ayrılık... Sırp basketçi NBA'e gitti

Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı. Sarı Lacivertli ekip, NBA'ye oyuncu göndermeye devam ediyor. Yeni sezonda yine iddialı bir ekip kurmak için hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılan isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Melli'nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmasının ardından Sırp basketbolcunun Memphis Grizzlies ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Sarı-Lacivertli ekip bu ayrılıkların ardından yeni sezonda kadroyu güçlü tutmak istemesinden kaynaklı olarak transfer listesinin başına Nando De Colo'yu eklediği öğrenildi. Ancak Fransız yıldız da NBA hayali olduğunu öncesinden belirtmişti. (beIN Sports)

Obradovic sonrası Fenerbahçe’den NBA’e giden isimler:

2014 - Bojan Bogdanovic

2015 - Nemanja Bjelica

2016 - Ömer Faruk Yurtseven (NCAA)

2017 - Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic

2018 - Brad Wanamaker, James Nunnally

2019 - Nicolo Melli, Marko Guduric