Galatasaray , Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi

Sarı-kırmızı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon da formamızı giyen Victoria Macaulay ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

. Geçtiğimiz sezon başında takımımıza katılan Victoria Macaulay, TKBL’de 33 maçta 12.8 sayı, 6.9 ribaund, 1.4 asist ve 1.2 top çalma istatistikleriyle oynamış ve yarı finale yükselen takımımızın önemli parçalarından biri olmuştu. EuroCup Women’da takımımızla 12 maça çıkan Birleşik Amerikalı forvet 15 sayı, 8.1 ribaund, 1.2 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu.

Macaulay hala devam eden yaz sezonunda WNBA takımlarından Chicago Sky forması da giyiyor. Oyuncumuza yeniden hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.