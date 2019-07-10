Amar'e ve Monta Ellis, NBA'e dönmeye çalışıyorlar

NBA’de en son 2016 yılında Miami Heat forması giyen Amar’e Stoudemire ve yine en son 2017’de Indiana Pacers forması giyen Monta Ellis, NBA’e geri dönmek için uğraşıyor.

Yahoo Sports’tan Chris Haynes‘in haberine göre aralarında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Washington Wizards gibi takımların bulunduğu 12 takım, Las Vegas’ta Stoudemire ve Ellis’in yer aldığı çalışmaları takip etti.

Monta Ellis, NBA kariyerinde toplam 833 maça çıkmış ve bu maçlarda 17.8 sayı, 4.6 asist, 3.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Amar’e Stoudemire ise forma giydiği 846 maçta 18.9 sayı, 7.8 ribaund istatistikleri ile oynamıştı.