NBA'de dev takas

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook'un gelecek sezondan itibaren Houston Rockets forması giyeceği duyuruldu. ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Russell Westbrook, Rockets‘ın yolunu tutup James Harden ile buluşurken Rockets da karşılığında Chris Paul, 2024 ve 2026 1.tur draft hakları, 2021 ve 2025 1.tur draft takas haklarını gönderecek. 2008 NBA Draftı’nda Thunder (o dönemki adıyla Seattle SuperSonics) tarafından 4. sıradan seçilen Westbrook, organizasyon tarihinin sayı lideri, asist listesinde 2., ribaund ve top çalma listelerinde 3. ve en çok maça çıkan 4. oyuncusu konumunda. Westbrook ve Harden, kariyerlerine Thunder‘da başlamışlar ve birlikte yıllarca forma giymişlerdi. Wojnarowski’nin haberine göre iki oyuncu da bu takası istiyordu.