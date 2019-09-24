Larkin, Türk Milli Takımı'ndan teklif bekliyor





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, teklif gelmesi halinde Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymek istediğini söyledi.

Shane Larkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı ve benimle ilgili şu an sadece dedikodular var. Türkiye'den resmi bir teklif gelmedi. Olimpiyatlarda oynamak çocukluk hayalim. Bir ülke adına oynamak herkesin hayalidir. Kendimi bu konuda hazır hissediyorum." dedi.

Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için öncelikle federasyondan bir teklif gelmesi gerektiğinin altını çizen ABD'li oyun kurucu şöyle konuştu:

"Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Açıkçası bunu iki tarafın konuşması gerekiyor. Eğer olursa benden beklentilerini de bilmem gerekiyor. Henüz teklif gelmedi. Bu konu kesinlikle ilgilendiğim bir şey. Bu konuyla ilgili bir görüşme yapmak isterim. Federasyon ile aramızda bir konuşma olduktan sonra bu durum ilerleyebilir. Bu nedenle ne olacağına dair şu an net bir cevap veremiyorum. Çünkü şu an bir teklif yok."

Shane Larkin, sosyal medya hesabından paylaştığı, üzerinde adı yazılı Türk Milli Takımı'nın formasını giydiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonundan yetkililer bizi ziyaret için idmanımıza geldiler. Onlar bana bir forma hediye etti, ben de onlara kendi formamı hediye ettim. Sonrasında da onlara teşekkür etmek amaçlı formayı giydim ve bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu benim için çok onur verici bir durumdu. Fotoğrafın altında başka bir anlam yoktu. Ben sadece giymek istedim ve fotoğrafı paylaştım."





- "Bu sene kupayı kazanmak istiyoruz"





Larkin, geçen sezon finalde kaybettikleri THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kupayı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

ABD'li oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde yine favori takımlardan biri olduklarını vurgulayarak, "Geçen sezon finale çıktığımız için şu an kendimize güvenimiz tam. Kadromuzu koruduk ve takviyeler yaptık. Bu takviyelerin de desteğiyle kendimizi yeniden dörtlü finalde görmek istiyoruz. Ve bu sene kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Shane Larkin, "Geçen sezon olduğu gibi bu sene de iki Türk takımını dörtlü finalde görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Kendi kadromuzu koruyup takviyeler yaptığımız için hedefimiz dörtlü finaller. Fenerbahçe de kadrosunu büyük ölçüde korudu ve iyi oyuncular kadrosuna kattı. Yine iki Türk takımının dörtlü finalde olabileceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

Anadolu Efes'in yeni transferlerini de değerlendiren Larkin, "Alec (Peters) takımımıza güç kazandırdı. Aynı zamanda takımlarımızdaki eksik kısımları tamamlayacaktır. Hücumda ve defansta etkili. Chris (Singleton) 4-5 arası oynayabildiği için defansımıza sertlik kazandırıyor, eksik olduğumuz tarafları tamamlıyor. Çok atletik bir uzun forvet." şeklinde konuştu.



