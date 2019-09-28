Galatasaray sessiz

"Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz"

"Ankara'nın sesi olmaya devam edeceğiz" - Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç:"Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Yapılanmanın temeli gençlik ve mücadele"- "İlk hedefimiz play-off'a kalmak"- "Başkentin takımı olarak Süper Lig ve Avrupa'da fırtınala…