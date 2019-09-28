Darüşşafaka galibiyetle başladı

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 6, Lamb 28, Colson 12, Jones 12, Hamilton 9, Mahir Ağva 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler, Erkan Veyseloğlu 2, Ramirez 9, Berk Demir 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 39-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62