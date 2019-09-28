Darüşşafaka galibiyetle başladı

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda karşılaştığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-85 mağlup etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi, 17:32

[Haber görseli]SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 6, Lamb 28, Colson 12, Jones 12, Hamilton 9, Mahir Ağva 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler, Erkan Veyseloğlu 2, Ramirez 9, Berk Demir 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 39-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62

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Sinan Güler