Baskette olimpiyat Elemeleri 2021'de

15 Mayıs 2020 Cuma, 00:00

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, yeniden planlanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nin 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını onayladı.



FIBA, IOC ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, yeniden planlanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nin 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını onayladı. FIBA elemelerle ilgili olarak, IOC ile; oyuncuların iş yükünün, milli takım hazırlıklarının ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alındığı görüşmeler gerçekleştirdi. IOC tarafından bütün yaz Olimpik sporları elemeleri için ilan edilen son tarih 29 Haziran 2021’di. IOC, FIBA tarafından belirtilen sporcuların iş yükü ve takvimlerle ilgili faktörler ve Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın yeniden planlanması sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü koşullar dolayısıyla bir istisna yaparak, bu tarihleri onayladı. IOC’nin FIBA’nın belirttiği tarihleri onaylaması üzerine, FIBA Başkanı Hamane Niang ve Genel Sekreter Andreas Zagklis, IOC Başkanı Thomas Bach ve IOC İcra Kurulu’na teşekkürlerini iletti.



Dört ayrı ülkede gerçekleşecek FIBA Olimpiyat Elemeleri; Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’da oynanacak. FIBA İcra Komitesi tarafından, bu ülkelere ev sahipliği hakkını 2019’da verilmişti. Türkiye’nin de dahil olduğu toplam 24 takım, her biri 6 takımdan oluşan bu dört eleme turnuvasında mücadele edecek. Şu ana kadar ev sahibi Japonya ve FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda katılım hakkı kazanan 7 takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda doğrudan katılma hakkı kazandı.



FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin kura çekimi, Kasım 2019’un sonlarında FIBA genel merkezi olan İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirilmişti. Kura çekimine 3. torbadan katılan A Erkek Basketbol Milli Takımı, Kanada’da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu’da yer almıştı. Aynı ülkede gerçekleşecek elemelerin A Grubu’nda ise ev sahibi Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek. FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin müsabaka programı buna göre kısa zaman içerisinde güncellenecek.



