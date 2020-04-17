Başsavcılık soruşturmayı doğruladı, gerekçeyi açıkladı

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili haberlerin ardından dün yazılı bir açıklama yaptı.

Gazetemizin dünkü manşetinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanundışılığa geçit veriyor" şeklindeki sözleri üzerine yapılan açıklamada, "Aynı gazetenin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında 'Boğazda kaçak var' başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgâh olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafı yayımlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgâh adres bilgilerinin yayımlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır."

Ayrıca açıklamada, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.