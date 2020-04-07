Bavul dergisi de artık çevrimiçi

07 Nisan 2020 Salı, 11:01

Bütün dünyada hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgının ardından aylık sokak-edebiyat dergisi Bavul Dergi de #EvdeKal çağrılarına destek vererek Nisan 2020 sayısını e-dergi formatında olarak okurlarına sundu.

Derginin 55’inci sayısında Selami Şahin, Demet Evgar, Can Bonomo, Serra Yılmaz, Damla Sönmeuz, Jehan Barbur, Sinan Kaynakçı, Orçun Sünear ve Yekta Kopan #EvdeKal kapağına katkıda bulunarak evde yapılacak alternatifleri listeledi.

E-dergi formatında ve ücretsiz olarak erişilebilecek dergide bu isimlerin yanı sıra Ataol Behramoğlu, Emre Kongar, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Ercan Kesal, Timur Soykan , Otisabi, Bahadır Soysal, Hakan Demir, Sedef Orman, Ali Deniz Uslu, Ayşen Şahin, Erdal Güney, Ali Murat İrat, Murat Tırpan, Evren Barış Yavuz, Pınar Ergün, Aydilge, Esin İris, Nuran Taşhan, Damla Yılmaz, Yunus Emre Ceren, Selin Kalkan, Zehra Çelenk, Şafak Salda, Muzaffer Gümüşsu, Burak Abatay ve Önder Abay yazı ve çizimleriyle yer aldı.



Dergi, 55. sayısını şu notla paylaştı:

Dergiyi okumak için: bavul.birgun.net