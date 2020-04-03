Bayern Münih, Flick’in sözleşmesini uzattı

03 Nisan 2020 Cuma, 19:00

Bayern Münih, Teknik Direktör Hansi Flick’in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Teknik Direktör Hansi Flick ile nikah tazeledi. Münih temsilcisi, 55 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, "Bayern, Hansi Flick’in çalışmalarından çok memnun. Takım o geldikten sonra çok iyi gelişim gösterdi ve bu da sonuca yansıdı. Çekici bir futbol oynatıyor. Üç kulvarda temsil edilen tek Alman takımıyız. Lider durumdayız ve bundan dolayı mutluyuz. Flick’e güveniyor ve gelecekte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Flick: "Birlikte çok şey başarabiliriz"

Yeni mukaveleden dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Hansi Flick, "Ekibimle birlikte görev almayı dört gözle bekliyorum. Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic ile yapılan görüşmeler çok iyiydi. Karşılıklı güven vardı. Eminim birlikte çok şey başarabiliriz" şeklinde konuştu.

(İHA)