Bedelli askerlik bekleyenler dikkat! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

18 Mart 2020 Çarşamba, 09:38

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.