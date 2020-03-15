beIN Sports'tan koronavirüs' kararı

15 Mart 2020 Pazar, 11:12

Bilim Kurulu ve Spor Bakanlığı'nın Süper Lig maçlarını seyircisiz oynatma kararı sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports, bazı üyelerine SMS yollayıp,

"... yıllık üyemiz olduğunuz için tüm kanallar 24 saat boyunca açık" mesajını paylaştı.

Galatasaray-Beşiktaş maçının yayınlanacağı beIN Sports 77 nolu kanalda Digiturk kutusu ile yayın, mesaj giden izleyenlerce şifresiz seyredilmeye başladı. Bazı müşterilerin ise şifresinin kalkmadığı belirtildi.

beIN Sports ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kuruma yakın kaynaklar, "Digiturk (beIN Sports, uzun süreli üyeliği bulunanlara böyle bir jest yapmış" açıklamasını yaptı.

Ne var ki, beIN Sports, özellikle bu tip maçları bırakın kampanyaya sokmayı, fahiş fiyatlarla müşterisine izlettiriyordu.

Kararın lokaller ve kapalı mekanlarda toplu maç izlemelerinin önüne geçilmek için alındığı tahmin ediliyor.



