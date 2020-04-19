Belarus futbolunda bahis iddiası

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Belarus eski bir Sovyet ülkesi. Dolayısıyla o yapının genetik mirasını taşıyor. Belarus’un 10 milyon nüfusu, bir de 1994’ten beri ülkeyi yöneten Alexander Lukashenko isimli bir lideri var.

Lukashenko koronavirüs korkusunu bir “ruhsal denge bozukluğu!” olarak adlandırıyor. Halkına salgından korunması adına votka, traktör kullanımı ve sauna üçlüsünden oluşan bir kür öneriyor.

Anlayacağınız, Belarus lideri ülke halkının sağlığı ile bir tür “kumar” oynuyor. Kumar demişken; bilindiği gibi Belarus futbol ligi Vysheyshaya, dünyayı kasıp kavuran pandemi ortamında ertelenmeyen tek organizasyon olarak sürüyor. Geçen perşembe başlaması gereken kadın futbol ligi ertelense de, erkek ligi Dünya Sağlık Örgütü’nün ciddi uyarılarına karşı oynanıyor.

‘FIRSAT’ SALGINI

Çok kaliteli olmayan 16 takımlı bir lig olan Vysheyshaya’da, “izanlı!” futbol taraftarları maçları boykot etme çağrısı yapsa da, birbirlerine sarılarak gol kutlaması yapan binlerce taraftar görüntüsü ekranlara geliyor. Ekran dedim de; kötü bir futbol liginin bir hafta içinde 15-20 yabancı kuruluş ile yayın ihalesine çıkıyor olması hayretle izleniyor. Gerçi günümüz futbol endüstrisinin, “krizden fırsat çıkarma” pandemisine(!) uygun davranarak böyle bir işe girişmesi, bilenlerce normal karşılanıyor!

LİGİN KARANLIK YÜZÜ

Belarus futbol ligi futbola aç, özellikle deniz aşırı ülkeler tarafından ilgiyle izleniyor. İzlenmekten de öte, Norveç üçüncü liginin bile naklen anlatımla meraklısına iletildiği, canlı bahis oynandığı bir spor(!) dünyasında Vysheyshaya Ligi başka boyutlarıyla gündeme geliyor. Spor endüstrisinin karanlık yüzü ile hemhal olanlar spor ve dahi birçok konu üstüne siz “bahis” deyin, biz “kumar” olarak adlandıralım, Çin’in büyük bir oyuncu olduğunu söylüyor. Ne traji komik bir rastlantıdır ki, COVID-19’un köken aldığı söylenen, kumar tutkunu bu ülke krizi fırsata çevirme adına bu konuda da başı çekiyor.

SPOR ÜZERİNDEN KATLİAM

Bahis sektöründe (de!) dünya lideri olan Çinlilerin, ertelenmediği takdirde üç ay sürecek dönemde Vysheyshaya Ligi’nin şampiyonunu belirleyebileceği söyleniyor. Hatta maç sonuçları ile de oynayarak büyük gelir elde edilebileceği belirtiliyor. Daha geçen çarşamba 3 bin 728 resmi vaka(!) ve 36 ölüm açıklanan bir ülke, ne acıdır ki böylesine talihsiz bir liderlikle spor üstünden katliama sürükleniyor. Spor bittiği için değil, üstüne bahis oynanacak şey kalmadı diye üzülen karanlık insanların oyuncağı oluyor. Dünyadaki salgınların seyri değişmiyor; krizleri fırsata çevirme ahlâksızlığı yalnızca mutasyona uğrayıp, başka şekillere evrilerek sürüp gidiyor.