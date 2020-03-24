Belediyeden evde kalma sözü verene Netflix hediyesi!
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü veren tüm vatandaşlarına ücretsiz Netflix aboneliği hediye ediyor.
Yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor. Bu kapsamda, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.
Kampanyayı Facebook hesabından duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Böylece, Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.
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