Belediyelere koronavirüsle mücadelede 3 milyar liralık kaynak

29 Mart 2020 Pazar, 09:26

Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak. Belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak.

Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12’nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.