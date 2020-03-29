Belediyelere koronavirüsle mücadelede 3 milyar liralık kaynak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, koronavirüsle mücadele kapsamında belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri tahsilatından ayrılacak paylardan 3 ay kesintisi yapılmayacak.
Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak. Belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak.
Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12’nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.
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