Benzin ve motorine zam geldi
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.
Benzin, motorin ve otogaza zam yapıldı.Otagazın litre fiyatı 25 kuruş arttı. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.40 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5.19 liradan 5.26 liraya, İzmir'de 5.36 liradan 5.43 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 4.87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4.79 liradan 4.95 liraya, İzmir'de 4.89 liradan 5.05 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Video Haberler
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç
- Yasak tanımadılar! Sokak ortasında böyle görüntülendiler
- Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi
- Alanya'daki kaplumbağa vahşetinde önemli gelişme!