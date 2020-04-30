Benzine 16 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.
Koronavirüs petrol fiyatlarında büyük düşüş ve dalgalanmaya neden olurken, akaryakıt fiyatları da neredeyse her gün değişiyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.33 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5.03 liradan 5.19 liraya, İzmir'de 5.20 liradan 5.36 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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