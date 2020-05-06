Benzine 3 günde üçüncü zam geldi

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:48

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPDK) yapılan açıklamaya göre rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı, yarından geçerli olmak üzere benzin fiyatı 20 kuruş, motorin fiyatı ise 27 kuruş artırıldı. Artışlar pompa fiyatına yansıyacak. Böylece benzine 3 günde 32 kuruş zam yapılmış oldu.

Brent petrol ve akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda artış sürecine girdi. Koronavirüs salgını sonrasında 20 doların altını görün Brent petrol, 30-31 doları sınırını aştı.

Benzin ve motorin fiyatları da hızla artıyor. Salgın sonrasında tonu, 150-200 dolar aralığına kadar gerileyen benzin ve motorinde, geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Benzin, 217 dolardan 247 dolara, motorin 216 dolardan 248 dolara çıktı. Yurt içinde dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu.

Benzinde, bu hafta üçüncü zam olacak. Hafta başında 7, ardından 5 kuruş zam yapıldı. Bu gece de 20 kuruş zam gelecek.