Benzine 3 günde üçüncü zam geliyor
Benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzinde, bu hafta üçüncü zam olacak.
Brent petrol ve akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda artış sürecine girdi. Koronavirüs salgını sonrasında 20 doların altını görün Brent petrol, 30-31 doları sınırını aştı.
Benzin ve motorin fiyatları da hızla artıyor. Salgın sonrasında tonu, 150-200 dolar aralığına kadar gerileyen benzin ve motorinde, geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Benzin, 217 dolardan 247 dolara, motorin 216 dolardan 248 dolara çıktı. Yurt içinde dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Bu gelişmelere bağlı olarak benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzinde, bu hafta üçüncü zam olacak. Hafta başında 7, ardından 5 kuruş zam yapıldı. Bu gece de 20 kuruş zam hesaplanıyor.
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