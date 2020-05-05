Benzine 5 kuruş zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatına da yansıtılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.
Ankara'da ortalama 5.40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.26 liradan 5.31 liraya, İzmir'de 5.43 liradan 5.48 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Pazartesiyi salıya bağlayan gece de benzine 7, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı.
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