Benzine indirim geldi

13 Mart 2020 Cuma, 10:35

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatında 51 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

EPGİS açıklamasında "14/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 51 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Şu an benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6 lira 04 kuruş, Ankara ve İzmir’de ortalama 6 lira 14 kuruş seviyesinde bulunuyor. Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

20 Şubat'ta benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına yüzde 6,31 oranında zam gelmişti. Benzin ve motorinde ÖTV 15’er kuruş artmıştı. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıkmıştı. ÖTV üzerinden alınan KDV’den ötürü zam yaklaşık 18 kuruş olarak pompaya yansımıştı.