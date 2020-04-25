Berat Albayrak: Koronavirüs için alınan ekonomik önlemlerde 200 milyar TL'ye ulaştı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 12:55

Bakan Albayrak, destek paketlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. 4,4 milyon aileye bin liralık destek yardımında bulunduk.

Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de bin lira yardım yapacağız.

Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.

Bunun yanında, Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 140 esnafımıza, 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapıldı.

Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi.

Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon TL’ye ulaştı.

İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş’e devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769’a ulaştı. Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu.

"COVİD-19 SONRASI BÜYÜK POTANSİYELİMİZ VAR"

Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.

İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize “Sağlık kuralları” çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz.

Ramazan’ı Şerif’e kavuştuk. Başı rahmet. Rabbimiz’den bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmeti ile muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan’ı Şerifimiz mübarek olsun."