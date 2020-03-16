Berat Albayrak’tan koronavirüs açıklaması: Gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, “Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır” dedi.
“KURUMLARIMIZ GEREKLİ ADIMLARI HAFTA BOYUNCA ATACAK”
Albayrak’ın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.”
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