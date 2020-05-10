Beren Saat’ten moleküllü Anneler Günü mesajı

10 Mayıs 2020 Pazar, 16:58

Oyuncu Beren Saat Anneler Günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Söz konusu paylaşımda, "Doğa Ana ne yaptığımızı du¨şu¨nmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Bugu¨nu¨ annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleku¨llerimden biraz biraz go¨nderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeniniz yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder” ifadelerini kullandı.

Saat’in yaptığı paylaşımına sevgi mesajları yazan takipçilerinin yanı sıra paylaşıma anlam veremeyen takipçileri de şu yorumlarda bulundu:

"Bende sana molekül ve partiküllerimden laktosuz selamlarımı gönderiyorum. Glutensiz ve katkı maddesi içermeyen günler diliyorum”

“Yazıda fizik desen var kimya desen var bütün dersleri bir araya sığdıran koca yürekli Beren”

"İlk başta iyi gidiyordu, ortalarda hiçbir şey anlamamaya başlıyosun taa ki son 2 satıra kadar”

Saatin yaptığı paylaşımın tamamı ise şu şekilde:

"Doğa Ana ne yaptığımızı du¨şu¨nmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi o¨ğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı o¨ğrendik. Kelebek etkisinin hasta bir bu¨nyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya basladik. Bugu¨ne ailesinden birini kaybetmemis, sansli bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz icin Evren’e teşekkür ederek başlıyorum. Bu yıl Anneler Gu¨nu¨’ne denk gelen Efe’nin Doğum Gu¨nu¨ için Annesi Nil Gu¨ray’a onu sarmalayacak sevgi enerjisi go¨nderiyorum. Bugu¨nu¨ annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleku¨llerimden biraz biraz go¨nderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeniniz yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder. Kollektif Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz buradan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Gu¨nu¨ kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son gu¨nu¨mu¨z olsun."