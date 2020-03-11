Berkin Elvan ölümünün 6’ncı yıllında anıldı: “Elimizden aldıkları evlatlarımızın adaletine açız”

11 Mart 2020 Çarşamba, 16:20

16 Haziran 2013’te İstanbul Okmeydanı’ndaki protestolarda evinden ekmek almaya çıkan Berkin Elvan, polisin attığı gaz fişeği ile başından vurulmuş, 269 gün komada kalmıştı. 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 6’ncı yılında Şişli Feriköy’deki mezarı başında anıldı. Anma öncesi, çevrede yoğun polisin olduğu ve mezarlığa giriş yapanların üstünün arandığı görüldü. Saat 14.00’da saygı duruşuyla başlayan anmaya Berkin Elvan’ın ailesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İlçe Örgütleri, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ile Ahmet Şık, Emek Partisi Genel Başkanı Selman Gürkan, Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, birçok sivil toplum örgütü temsilci ve çok sayıda yurttaş katıldı. Karanfillerin bırakıldığı Berkin Elvan’ın mezarına sarılan anne Gülsüm Elvan, “Bugün ağlamayacağım. Senin için isyanım var. Sana açım. Adalete açım” dedi.

“BİZİM ÜSTÜMÜZDEN ÇEKMEDİĞİ ELİ GRUP YORUM ÜZERİNDE”

“Berkin Elvan ölümsüzdür”, “15’inde bir fidan Berkin Elvan” sloganlarının atıldığı anmada konuşan anne Gülsüm Elvan, sabah saatlerinde, ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin polis tarafından zorla hastaneye götürülmesine değinerek, “Uğurladığımız gibi, yine hep birlikte buradayız. Ama yine barbarlığını üstümüze koydu. Grup Yorum sanatını yapmak istedi, yaptırmadılar. Aslında burada kendilerinin güçsüz olduklarını ortaya koydular. Tıpkı bizim üstümüzden çekmediği elini şu an Grup Yorum üzerine koydu. Hep birlikte 18 Mart’ta Çağlayan’da olalım” ifadelerini kullandı.

“EKMEĞİ ÇOCUĞUNA NASIL YEDİREBİLİYOR?"

Baba Sami Elvan’da diğer öldürülen çocuklar gibi, Berkin’in de demokrasi, barış, özgürlük ve kardeşlik için simgesel bir çocuk olduğunu vurgulayarak, “Berkin bizim çocuğumuz ama sizlerinde bir parçası olmuş, bunu çok net görebiliyoruz. Buradan 83 milyon insana sesleniyorum, benim çocuğum inan terörist değil. Asıl teröristlerin kim olduğu çok açık, çok net. Benim çocuğum bugün niye yok? Belki benim çocuğum bugün meclisteydi, buradaki insanların hakkın savunuyordu. Ama ülkemizde bir tetikçi buna mani olabiliyor. 18 Mart’taki mahkemeden hiçbir şey beklemiyorum, çocuğum geri gelmeyecek. Ama umudumuzu yüksek tutmalıyız. Bu mahkemeler sahip çıkmalıyız. Önümüzdeki süreçte, çocuklarımıza, insanlarımıza emsal teşkil etmesi için mücadele veriyoruz. Sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

“ADALETSİZLİĞİN SARAYI SÜRDÜRÜLEMEZ”

Avukat Can Atalay ise şu ifadeleri kullandı: “Adalet mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha dillendirmek için buluştuk. Bu ülkede adalet arayanlar, adliyelere sığmıyor. Eğer adalet talebi, milyonların dillinden sokakları, meydanları mesken tutmuşsa, adaletsizlik yerin kırk kat dibinde saray kurmuştur demektir. Adaletsizliğin sarayı sürdürülemez. Başka çocuklar 14’ündeyken vurulmasın diye 18 Mart’ta Çağlayan’da olacağız. O çocukların ardından ağlayan anneler, utanmazca, mitin meydanlarında yuhalatılmasın diye, her gün eşitlik, adalet için mücadele edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız aç kalarak, adalet talep ediyorlar.”