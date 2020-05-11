Berlin'de filmin gücüyle dayanışma: Pencereden sinema günleri
Almanya’nın Berlin şehrinde başlatılan Windowflicks projesi ile korona virüsü pandemisi nedeniyle sinemalar kapalı olduğundan Berlin’in avlularında film gösterimleri yapılıyor.
Fotoğraflar: Reuters
Organizatörler, Berlin’deki tükenmekte olan birçok bağımsız sinema için dayanışma ve destek sembolü olarak bu gösterimleri ücretsiz olarak sunuyor.
Proje, evlerindeki insanları karantinadayken filmin gücü ile bir araya getirerek ‘ev sineması’ terimini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.
Facadekinos (cephe sineması) olarak adlandırılan projede, yerel bir işletme olan Knalle Popcorn tarafından filmlerden önce insanlara ücretsiz patlamış mısır dağıtıldı.
Windowflicks ekibinin bir üyesi, küçük bir banyoda küvetin kenarında oturup ekipmanı film projeksiyonu için hazırlarken bir diğer ekip üyesi de evin pencerelerine büyük hoparlörleri kurarak sesi tüm evlerin duymasını sağlıyor.
Planın arkasındaki disiplinlerarası mimarlık ve aydınlatma firması MetaGrey’in genel müdürü Olaf Karkhoff düzenledikleri etkinlik için, “Bizim fikrimiz insanların dijital ekranların arkasında işbirliği yapmak zorunda olmadığını, pencerelerini açıp mahalleleriyle birlikte bir şeyler izleyebileceklerini göstermekti” dedi.
MetaGrey’in genel müdürü Olaf Karkhoff
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