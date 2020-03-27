Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için ücretsiz online hizmet vermeye başladı

27 Mart 2020 Cuma, 14:02

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte, online sisteme geçiş yaptı. Online tıbbi danışmanlık hizmetiyle vatandaşların evlerinden çıkmadan 7/24 doktorlarla iletişime geçerek hastalıklarına çözüm bulduğu sistem sonrası şimdi de randevu sistemiyle psikolojik danışmanlık, diyetisyen, aile danışmanlığı ve fizyoterapi gibi hizmetler de artık online olarak gerçekleştirilecek.

Psikologlar ile koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan endişeleri, sıkıntıları veya diğer problemleri, diyetisyenler ile beslenme konusunu, aile danışmanıyla aile içinde yaşanılan problemler ve çözüm yolları, fizyoterapistlerle de uzman oldukları konularda sorulmak istenilenler, karşılıklı olarak online platformda konuşularak evden çıkmadan danışmanlık hizmeti alınabilecek.

Başkan Akpolat, "Beşiktaş'ım Sen Evde Sağlıkla Kal" sosyal medya paylaşımıyla salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evde kalan komşularının hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğini ve belediyenin online hizmetlerine günün her saati ulaşabileceğini belirtti.