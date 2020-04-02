Beşiktaş belediyesinde koronavirüs süreci

02 Nisan 2020 Perşembe, 12:29

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul’da çok ciddi bir biçimde yayılan salgına karşı belediye olarak bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirterek; “Zorlu bir sürecin içindeyiz. Bu süreci atlatmak için güçlü bir dayanışma ile yeni bir yönetim anlayışı ve perspektifi zorunludur. Bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Rıza Akpolat belediye çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

DİJİTAL BELEDİYECİLİK:

Belediye Başkanı olarak göreve gelirken, Beşiktaş’ı akıllı kent haline getirmek, başlıca hedeflerimizden biriydi. Belediyemizi dijitalleştirme adına yaptığımız çalışmaları son dönemde iyice hızlandırdık. Koronavirüs salgınıyla mücadelede sürecinde ise dijital hizmetlerimizi güçlendirip çeşitlendiriyoruz. Bir yandan da, ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Çünkü sürekli tekrarladığımız gibi, bu salgınla baş edebilmenin başlıca yolu karantina ve sosyal mesafe. Gerçekten zorunlu olmadığı müddetçe evden çıkmamamız ve sosyalleşmemiz gerekiyor. Böyle olunca, dijital kanallar ihtiyaçlarımızı giderme yolunda her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

HALK SAĞLIĞI DİJİTAL YÖNETİM MERKEZİ

• Yeni Koronavirüs salgınına karşı sürdürdüğümüz topyekün mücadeleyi bir üst aşamaya taşımak ve daha etkin bir mücadele sürdürmek için Belediyemiz bünyesinde, Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi’ni kurduk. Sadece bu salgında değil, her türlü afet, salgın, deprem ve halk sağlığını ilgilendiren her durumda çalışacak bir dijital platform olarak tasarlanan Merkez, birimler arası anlık iletişim, koordinasyon ve etkin süreç yönetimini hedefliyor. Bu merkez sayesinde, veri temelli kriz yönetimini tek elden sürdürebileceğiz. Beşiktaş’ın tüm dinamiklerini izleyerek müdürlükler ve ilgili operasyon ekipleriyle anlık dijital iletişim kurulacak; krizin aşamalarına göre, yetkili kurumlarla uyumlu şekilde yeni eylem planları hazırlanacak ve bu planların uygulama aşamaları yönetilecek. Ben de birsüreliğine ailemle vedalaştım. Salgın halkımız için tehdit olduğu sürece, ben ve ekibim gerekli sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyarak, Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi’nde görevimizin başındaolmaya ve sahadaki tüm birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğiz. Aklın, bilimin ve teknolojinin ışığında; inanıyorum ki, hep birlikte başaracağız.

DİJİTAL HİZMETLER

• Belediyemizin Online Tıbbi Danışma Hizmeti kapsamında, sağlık şikayeti olan komşularımız internet üzerinden, gece gündüz, istedikleri an doktorlarımıza ulaşabiliyor, danışabiliyorlar.

Bu hizmeti çok önemsiyoruz. Zira bu salgında diğer ülkelerin deneyimleri bize gösteriyor ki, sağlık sistemimiz üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor. Hastane hizmet kapasitelerini ağır Korona hastaları ve yaşlılarımız için korumalıyız. Vatandaşlarımız çok gerekmediği durumlarda hastanelerin yolunu tutmamalı. Ne de olsa, Korona salgınıyla mücadele bir kapasite meselesi. Tüm belediyelerimize, bu dijital sistemi kurmaları için çağrı yaptım, zira bu mesele çok hayati.

Hiç vakit kaybetmeden, Online Tıbbı Danışma Hizmetimizin kapsamını genişleterek, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve aile danışmanlığını da uygulamaya dahil ettik. Vatandaşlarımız, bu alanlarda yetkin uzmanlarımıza günün her saati internet üzerinden danışabiliyor, sorularına yanıt alabiliyorlar. Komşularımızın evden çıkamadığı bu dönemde, onların hayatını kolaylaştırmak, endişelerini azaltmak ve her anlamda yanlarında olmak için çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Ayrıca, uzman videolarımızı Youtube üzerinden yayımlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza izlemelerini öneririm. Zira travmatik bir dönemdeyiz ve hepimiz ortak kaygılara sahibiz. Bu salgının psikolojik boyutları hakkında bilgilenmemiz, yalnız veya çaresiz olmadığımızı fark etmemiz çok önemli. Uzmanlarımızın videoları olumlu düşünebilmek için bize yol gösteriyor.

• Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz uygulamalardan biri de, e-Nikah sistemi. Salgına karşı önlemler kapsamında, ilçemizde törensiz ve sadece iki şahit eşliğinde kıyılacak nikahları için çiftler, nikah dairesine gitmeden online olarak başvurularını yapabiliyorlar. Tabii son 15 gün içinde yurt dışı ziyareti gerçekleştirmiş çiftlerimize ise geçici süreliğine nikah günü veremiyoruz.

• Komşularımız ayrıca, Beşiktaş Mobil uygulamamız üzerinden, Beşiktaş sınırları içerisindeki hastane ve eczaneleri harita üzerinden görüntüleyerek, bu noktalara nasıl gideceklerini öğrenebiliyorlar.

• Vatandaşlarımız evlerinden ayrılmadan, doğru bilgiye ulaşmak , şikayet ve önerilerini iletmek için Çözüm Merkezimiz üzerinden bizimle temasa geçebiliyorlar.

Beşiktaş Belediyesi koronavirüsle mücadele sürecinde nasıl bir yol izledi?

Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz ve hizmetlerimizi Beşiktaş halkına kesintisiz olarak ulaştırmak üzere hareket ediyoruz.

PERSONELİ BİLGİLENDİRME:

Vatandaşlarımızın sağlığı her zaman ilk önceliğimiz. Yeni Koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılmaya başlayıp ülkemiz için de bir risk oluşturmaya başladığı andan itibaren Beşiktaş’ta gerekli tedbirleri almaya başladık. İlk olarak Belediyemiz bünyesinde aldığımız önlemler konusunda personelimizi bilgilendirdik. Onlarla hem bilgilendirme dosyamızı hem de Sağlık Bakanlığı’nın duyurusunu paylaştık.

KRİZ MASASI:

Belediyemizde derhal bir kriz masası kurduk ve acil eylem planımızı hazırlamaya başladık.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI:

Koronavirüs, bırakın dünya çapında bir salgın halini almayı, henüz Çin’den bile çıkmamışken, yayılma ihtimaline karşı önlemlerimizi almaya başladık. 31 Ocak’ta okullarımızı dezenfekte ederek işe başladık. Sahadaki ekiplerimiz o günden bu yana, özellikle de son 10 gündür gece gündüz demeden çalışıyor. Beşiktaş genelinde okulları, huzurevlerini, ibadethaneleri, parklar ve kamu binaları gibi ortak alanların tamamını dezenfekte ettik. Açık alanlarda dezenfekte çalışmalarımız sürerken, ben de Beşiktaş Çarşı’daki emekçi arkadaşlarıma dezenfekte uygularken eşlik ettim. Büyük bir emek ve özveriyle çalışıyorlar; halkımızın sağlığı için tam bir mücadele örneği gösteriyorlar.

Biz ortak alanları dezenfekte ederken, vatandaşlarımızın da kendi bireysel önlemlerini almaları önem taşıyor. Komşularımıza evlerinin ve binalarının temizliği konusunda yol göstermek, kendi dezenfeksiyon önlemlerini alabilmeleri için önemli noktalara işaret etmek için bilgilendirici videolar hazırladık.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI:

• Komşularımızı bilinçlendirmek ve Koranavirüs’e dair farkındalıklarını artırmak için, ilk andan beri iletişim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmet noktalarımızdan tutun da, kamu hizmet binalarına, ibadethanelerden spor tesislerine, derneklerden parklara, ilçemizdeki yüzlerce noktaya Koronavirüs’ten korunmanın yollarını anlatan bilgilendirici afiş ve pankartlarımızı astık.

• Aldığımız önlemler, gelişmeler ve dikkat edilmesi gereken konularda uyarılar yapmak için vatandaşlarımıza sürekli olarak sms ile bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca Çağrı Merkezimiz, komşularımızı doğru kurumlara yönlendiriyor.

• Sokağa çıkma konusunda kısıtlamalar henüz bu noktaya gelmemişken, sahile inip vatandaşlarımızı bizzat uyardım. Bu virüsle mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmeye çalıştım.

• Komşularımızı sürekli olarak sosyal mesafe ve kişisel hijyen konusunda bilinçlendirmeye devam ediyoruz. İş birliğimiz ve dayanışmamız sayesinde, nihayetinde bu zor günleri geride bırakacağımızayürekten inanıyorum.

ZABITA DENETİMLERİ:

Zabıta ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki iş yeri denetimlerini giderek sıkılaştırdı. Her gün düzenli denetim yaparak, zaten ekonomik anlamda büyük darbe alan insanımızın daha da mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz.

HALK PAZARLARI:

Halk pazarları, çok sayıda vatandaşımızın güvenli gıdaya erişebilmenin tek yolu. Bu nedenle pazarlarımızı tümden kapatmak yerine, İstanbul Pazarcılar Odası ile yaptığımız görüşmeleri takiben, Beşiktaş’ta kurulan pazarlarda Koronavirüs tehlikesine karşı önlemler aldık. Bu süreçte pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünleri satılabiliyor. Pazar esnafının maske ve eldiven takması zorunlu. Tezgahlar arasında geniş bir mesafe var. Pazar alanları öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor.

YAŞLILARA HİJYEN KİTİ VE MARKET KOLİSİ:

Bu salgında en iyi korumamız gereken grup 65 yaş üstü vatandaşlarımız. Ne yazık ki bu virüs en çok ileri yaştakiler için ölüm nedeni olabiliyor.

Beşiktaş’ın nüfusunun yaklaşık beşte birini 60 yaş üstü bireyler oluşturuyor. Bu salgında onların ihtiyaçlarına özellikle odaklanmamız gerekiyor. Beşiktaş Belediyesi, kayıtlı olanlar dışında Beşiktaş sınırları içerisinde ikamet eden 60 yaş üstü vatandaşları tespit etmek için tarama gerçekleştiriyor; ihtiyaçlarını ve Belediye’den taleplerini öğrenmek için onlarla iletişime geçiyor.

75 yaşının üzerindeki komşularımız, Belediyemizin kendilerine verdiği cihazdaki Acil Durum tuşuna basarak acil yardım hizmetlerinden

faydalanabiliyorlar. Cihazdaki turuncu tuşa basıldığında ise Belediye’nin kişisel bakım, ev temizliği ve her gün sıcak yemek gibi Esenlik Hizmeti’ne yönlendiriliyorlar. Evde doktor muayenesi, hasta bakıcı hizmetleri, hasta nakil ambulansı, psikolojik destek gibi destekler de bu hizmet kapsamında.

Hepimiz ama en çok da büyüklerimiz için en güvenli yer ev. Ama evdeyken bile, hijyenlerine her zamankinden de fazla önem vermeleri, kendilerini virüsten korumaları gerekiyor. Bunun için, Beşiktaş’ta Esenlik Hizmeti verdiğimiz yaşlılarımıza ek olarak, Beşiktaş’ta yaşayan 65 yaş ve üzerindeki tüm komşularımız için bir Hijyen Kiti hazırladık. Yeni Koronavirüs’le ilgili bilgilendirici broşürümüz, el dezenfektanı, maske, eldiven ve sabunun yer aldığı bu kiti onlara ulaştırdık.

Alınan ekstra önlemler dahilinde 65 yaş üstü komşularımız artık zorunlu hallerde de evden çıkamıyorlar. Hepsinin ihtiyaçlarını başka şekillerde temin etme gibi bir imkanı da olamıyor. Bu nedenle, Belediyemizden Esenlik Hizmeti alan ve ihtiyaç sahibi komşularımıza, pirinç, nohut, bulgur, zeytinyağı, makarna, un gibi gıda ürünlerinden oluşan market kolilerini ulaştırdık. Beşiktaş Belediyesi, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdürecek.

Bu süreçte, ileri yaştaki komşularımızın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de planlamamızı yapıyoruz. İhtiyaca göre yeni uygulamaları hızla hayata geçireceğiz.

MALİ ÖNLEMLER:

Bir süredir ekonomik darboğazdan geçen ülkemizde gençlerimizden tutun da esnafımıza, insanlarımızın pek çoğu hali hazırda hayat pahalılığının altında eziliyordu. Üstüne bir de bu salgın gelince, insanlarımızın sağlığa dair kaygıların yanı sıra, ekonomik kaygıları da iyice yükseldi.

Belediyemiz bu noktada, elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Destek programımız kapsamında, salgın nedeniyle işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ‘işgaliye bedeli’, faaliyetleridurdurulan kiracımız işletmelerden kira, yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden yurt ücreti ve kreşlerimizdeki çocuklarımızdan kreş ücreti almıyoruz.

Beşiktaş’ta kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini istiyoruz; belediyemiz herkesin yanında. Bu zor günleri dayanışmayla geride bırakacağız.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK:

Biz sağlıklı olalım, hayatta kalalım diye kendi canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına destek olmak istedik. Pek çoğunun ailelerini virüsten korumak için hastaneden çıkıp evlerine gitmek istemediklerini biliyoruz. Bu nedenle toplam 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdumuzu sağlık emekçileri için hazır hale getirdik. Halkımız sağlığına onlar sayesinde kavuşacak, minnettarız.

SOKAK HAYVANLARI:

Beşiktaş’ta hayatımızı paylaştığımız sokak hayvanlarını, onları besleyen vatandaşlarımız evlerindeyken, işletmeler kapanmışken yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak ilçemizdeki çok sayıda noktada besleme çalışmaları yapıyor.