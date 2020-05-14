Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs tespit edildi.
Beşiktaş Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi.
Kulübün Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şöyle;
"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
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