Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 22:30

Bir çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

İki kulübün paylaşımı şöyle



BEŞİKTAŞ



Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



TRABZONSPOR



"Değerli Fenerbahçe Ailesi,

Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."