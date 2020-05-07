Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yolladı,
Bir çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
İki kulübün paylaşımı şöyle
BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
TRABZONSPOR
"Değerli Fenerbahçe Ailesi,
Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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