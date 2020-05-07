Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yolladı,

DHA
07 Mayıs 2020 Perşembe, 22:30

Bir çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
İki kulübün paylaşımı şöyle


BEŞİKTAŞ


Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.


TRABZONSPOR


"Değerli Fenerbahçe Ailesi,
Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."


Video Haberler